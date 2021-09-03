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Увеличился экспорт казахских товаров высокого качества в Чешскую Республику на 26,2%

Увеличился экспорт казахских товаров высокого качества в Чешскую Республику на 26,2%Казахский вице-министр торговли Кайрат Торебаев провёл продуктивные переговоры с главой диппредставительства Чехии в республике Рудолфом Гиклом, с которым рассмотрел актуальные вопросы хода подготовки к 11-ой встрече Казахстанско-чешской межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому взаимодействию, которое пройдёт в ноябре нынешнего года в городе Прага. Об этом FMG.NEWS сообщили в пресс-службе министерства.

Торебаев отметил, что для поддерживания и укрепления сотрудничества в будущем Казахстан готов обменяться данными о доступных перспективах для бизнеса, о проектах и совместных предприятиях, а также оказать поддержку в формировании деловых отношений.

Отдельной темой для обсуждения стало увеличение поставок товаров казахского производства в Чехию за январь-июль месяцы на 26,2 процента. В общей сумме экспорт продуктов достиг $53,1 миллионов. Также было подчёркнуто, что взаимный товарообмен между государствами, в свою очередь, составил за вышеуказанный период $148,1 миллионов.

Кроме того, Гикл рассказал присутствующим о намеченной Международной машиностроительной выставке в Брно, которая состоится с 8 по 12 ноября. В связи с этим, он пригласил казахскую сторону принять активное участие на этой экспозиции и совместить её с провдением 11-го заседания Комиссии.


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