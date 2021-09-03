При участии президента в Минске открылся новый детско-юношеский спортивный центр

Глава Белоруссии Александр Лукашенко 3 сентября в рамках торжественного открытия дал символичное благословение работе нового детско-юношеского футбольного центра под эгидой клуба «Динамо-Минск». Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе президента.

Гендиректор «Минскпромстроя» Олег Дашкевич передал главе государства символический ключ от нового спортивного центра. Президент в торжественной обстановке вручил этот ключ директору ФК «Динамо-Минск» Андрею Толмачу, а далее ключ перекочевал в руки воспитанников академии футбола.

В честь торжества Александру Лукашенко преподнесли в дар именую футболку столичного клуба. Здесь же президент пообщался со спортсменами клуба и подрастающей сменой.

У минского Динамо раньше не было своей домашней арены для подготовки кадров и их спортивных тренировок. Тринадцать лет назад в собственность клуба перешёл стадион «Дарида», который на тот момент представлял сооружение с устаревшим неухоженным полем и разбитыми местами для зрителей на 4,5 тысяч человек. Так вот на базе старого объекта и было произведено строительство новой спортивной платформы.

Сейчас на территории стадиона есть три поля с наружным освещением, пункты питания, медицинский отсек, брифинг-зал, комната для допинг-контроля, офис и своя гостиница. После модернизации спортивный комплекс стал местом прописки «Академии футбола ФК Динамо-Минск».