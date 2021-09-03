Представитель ЕС обещала ускорить подписание партнёрского соглашения с Киргизией

Спецпредставитель ЕС в Центральной Азии Тери Хакала 2 сентября провела телефонные переговоры с руководителем дипведомства Киргизии Русланом Казакбаевым. Они обсудили перспективы взаимодействия между Бишкеком и Евросоюзом, сделав акцент на соглашении о расширенном сотрудничестве, сообщает пресс-служба МИД РК.

Хакала отметила, что Брюссель всецело готов укрепить многостороннее партнёрство с киргизскими властями. Госслужащая добавила, что со своей стороны она приложит максимум усилий для ускорения подписания договора о расширенном партнёрстве между сторонами.

Зарубежный представитель высоко оценила планы по организации взаимных официальных поездок и поздравила население республики с важной датой — 30-й годовщиной независимости.

Стороны также обсудили неустойчивую ситуацию в Афганистане. Речь шла о гумпомощи этническим кыргызам, которые живут на Большом и Малом Памире. Особое внимание было уделено решению властей КР выдать афганцам 500 учебных виз для получения образования в вузах центральноазиатского государства.