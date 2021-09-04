Гороскоп на сегодня - 4 сентября
- 04.09.2021, 16:25,
- Развлечения » Гороскоп
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Источник:FMG NEWS
Гороскоп на сегодня - 4 сентября
В течение этого дня не рекомендуется решать
формальные вопросы, а также начинать дела, связанные со строительством
или ремонтом. День больше удачен для общения, обмена мнениями,
расширения своего кругозора. Усилится интерес к новой информации и новым
знаниям.
Гороскоп покупок на сегодня
День благоприятен для приобретения канцелярских товаров, почтовых конвертов, бумаги, товаров, которые можно брать в дорогу
День неудачен для приобретения товаров повседневного пользования,
посуды. Нежелательной в этот день будет покупка компьютера и
аксессуаров для него, программного обеспечения
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