Гороскоп на сегодня - 4 сентября

В течение этого дня не рекомендуется решать формальные вопросы, а также начинать дела, связанные со строительством или ремонтом. День больше удачен для общения, обмена мнениями, расширения своего кругозора. Усилится интерес к новой информации и новым знаниям.



Гороскоп покупок на сегодня

День благоприятен для приобретения канцелярских товаров, почтовых конвертов, бумаги, товаров, которые можно брать в дорогу

День неудачен для приобретения товаров повседневного пользования, посуды. Нежелательной в этот день будет покупка компьютера и аксессуаров для него, программного обеспечения