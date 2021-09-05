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Общий гороскоп на 5 сентября

  • 05.09.2021, 10:26,
  • Развлечения » Гороскоп
  • 0
    •
  • : ~ 1 минута на чтение:  
 Общий гороскоп на 5 сентября
Общий гороскоп на 5 сентября
Первая половина дня принесет больше ясности в мысли, которые легче будут выражать через общение или письмо. Это неплохое время для того, чтобы о чем-то договариваться. Вторая половина дня принесет больше страсти, эмоций, но важно избегать проявлений вульгарности. Рекомендуется отказаться от излишеств.
 
Гороскоп покупок на завтра
День благоприятен для приобретения зеркала, швейных игл, канцелярских товаров, почтовых конвертов, бумаги. Успешной также окажется покупка товаров для мужчин: бритвы, мужской одежды, бытовых инструментов: ножей, ножниц, молотков. Вы сможете успешно потратить деньги на покупку предметов старины, часов
День неудачен для приобретения товаров для обучения, дорогостоящих товаров

  Источник:FMG NEWS
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