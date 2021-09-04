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Путин не исключил, что Россия может подать заявку на проведение Олимпиады

  • 04.09.2021, 17:24,
  • В Мире + Европа Россия Спорт
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Путин не исключил, что Россия может подать заявку на проведение ОлимпиадыПрезидент России Владимир Путин принял участие на пленарном заседании Восточного экономического форума, на которой он не исключил возможности России подать заявки на проведение Олимпиады в 2036 году, в том числе на Дальнем Востоке. Но, по совам лидера сейчас говорить об этом преждевременно, поскольку должно быть соблюдено несколько условий, передаёт пресс-служба главы государства.

— К сожалению, все меньше и меньше претендентов в мире на проведение Олимпийских игр. Во-первых, это мероприятие дорогостоящее. Во-вторых, они связаны с сегодняшним днем, а он, как известно, освещен, к сожалению, вопросами пандемии и борьбы с инфекционными заболеваниями, — заявил Путин.

Отмечено, что во время организации токийской Олимпиады в Японии было очень много манифестаций, протестующих против проведения Олимпиады именно в этой стране. Путин подчеркнул, что Россия всегда поддерживала Игры, и выразил надежду, что принципы олимпизма не будут извращаться, в том числе не будет примеси политического характера.

— Если все будет так, как я говорю, то мы не исключаем возможности проведения Олимпийских игр в Российской Федерации. Дальний Восток и Владивосток - одна из перспективных площадок, — ответил лидер страны на вопрос о заявке РФ на проведение Игр во Владивостоке в 2036 году.


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