Лидер Украины предложил Тиму Куку расширить присутствие Apple в стране

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках официального визита в США 2 сентября в городе Купертино встретился с гендиректором компании Apple Тимом Куком. Он предложил американскому бизнесмену расширить присутствие корпорации в Украине. Об этом сообщила пресс-служба лидера страны.

Зеленский отметил, что Apple может сформировать команды онлайн-поддержки для украинцев, нанять модераторов для Apple Music (музыкальная служба) и AppStore (онлайн-магазин приложений для гаджетов), открыть центры обслуживания устройств в стране.

Особое внимание было уделено возможности сотрудничества в сфере программирования для учащихся школ, вузов, ветеранов, медработников, а также обеспечения общеобразовательных учреждений современными компьютерами.

Президент предложил построить в Украине дата-центр для сервисов iCloud, локализировать продукты Apple и украинизировать персонального помощника Siri.

В рамках встречи лидер страны также показал Куку проект «Дія City». Стороны обсудили возможное внедрение программы по переписи населения от корпорации Apple на территории Украины.