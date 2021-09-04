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Лидер Украины предложил Тиму Куку расширить присутствие Apple в стране

  • 04.09.2021, 16:51,
  • В Мире + Европа Украина
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Лидер Украины предложил Тиму Куку расширить присутствие Apple в странеПрезидент Украины Владимир Зеленский в рамках официального визита в США 2 сентября в городе Купертино встретился  с гендиректором компании Apple Тимом Куком. Он предложил американскому бизнесмену расширить присутствие корпорации в Украине. Об этом сообщила пресс-служба лидера страны.

Зеленский отметил, что Apple может сформировать команды онлайн-поддержки для украинцев, нанять модераторов для Apple Music (музыкальная служба) и AppStore (онлайн-магазин приложений для гаджетов), открыть центры обслуживания устройств в стране.

Особое внимание было уделено возможности сотрудничества в сфере программирования для учащихся школ, вузов, ветеранов, медработников, а также обеспечения общеобразовательных учреждений современными компьютерами.

Президент предложил построить в Украине дата-центр для сервисов iCloud, локализировать продукты Apple и украинизировать персонального помощника Siri.

В рамках встречи лидер страны также показал Куку проект «Дія City». Стороны обсудили возможное внедрение программы по переписи населения от корпорации Apple на территории Украины.


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