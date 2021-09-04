NBA планирует создать в Таджикистане баскетбольную академию



В Таджикистан 2 сентября прибыла делегация Национальной баскетбольной ассоциации США (NBA), возглавляемая менеджером Макс Вильсоном. Зарубежные представители встретились с гендиректором национального олимпийского комитета республики Мухаммадшо Абдуллозодой, сообщает пресс-служба госорганизации.

Стороны обсудили широкий спектр вопросов, касающихся налаживания сотрудничества. Вильсон заявил о планах NBA создать в центральноазиатской стране баскетбольную академию. По его словам, для этого ассоциация в первую очередь должна изучить условия для игры в баскетбол на территории Таджикистана.

Абдуллозода подчеркнул, что развитию соответствующего вида спорта в стране необходимо уделять больше внимания. Он добавил, что это в основном касается подготовки спортсменов.

Менеджер NBA сказал, что американская организация может направить в Душанбе своих специалистов для обмена опытом. Он также указал на перспективы поездки таджикских тренеров и баскетболистов в Соединённые Штаты с целью получения новых практических знаний.