﻿ Франция стоит рядом с Арменией для достижения столь необходимого мира : МИД ФРАНЦИИ


 
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Франция стоит рядом с Арменией для достижения столь необходимого мира : МИД ФРАНЦИИ

Франция стоит рядом с Арменией для достижения столь необходимого мира : МИД ФРАНЦИИ 
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан направил Арарату Мирзояну поздравительное послание в связи с назначением его на пост министра иностранных дел РА, сообщает пресс-служба МИД РА.

Глава французского МИД подтвердил полную поддержку Францией армянского народа, который переживает трудный этап.

"Как сопредседатель Минской группы ОБСЕ, мы подтверждаем нашу готовность работать с Вами в поддержку всеобъемлющего политического урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Приветствуем возобновление предметных переговоров в рамках сопредседателей Минской группы.

Франция выступает за установления мира в регионе Южного Кавказа и стоит рядом с Арменией для достижения столь необходимого и ожидаемого мира",- говорится в послании.

  Источник:FMG NEWS
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