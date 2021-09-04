Франция стоит рядом с Арменией для достижения столь необходимого мира : МИД ФРАНЦИИ
Источник:FMG NEWS
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан направил Арарату Мирзояну поздравительное послание в связи с назначением его на пост министра иностранных дел РА, сообщает пресс-служба МИД РА.
Глава французского МИД подтвердил полную поддержку Францией армянского народа, который переживает трудный этап.
"Как сопредседатель Минской группы ОБСЕ, мы подтверждаем нашу готовность работать с Вами в поддержку всеобъемлющего политического урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Приветствуем возобновление предметных переговоров в рамках сопредседателей Минской группы.
Франция выступает за установления мира в регионе Южного Кавказа и стоит рядом с Арменией для достижения столь необходимого и ожидаемого мира",- говорится в послании.
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