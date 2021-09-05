﻿ После долгого перерыва выполнен рейс Алеппо-Ереван.


 
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После долгого перерыва выполнен рейс Алеппо-Ереван.

После долгого перерыва выполнен рейс Алеппо-Ереван. 
После долгого перерыва выполнен рейс Алеппо-Ереван.

Рейсы будут выполняться раз в неделю на двух бортах Airbus-320. Однако при необходимости частота рейсов будет увеличена.
Самолет авиакомпании Cham Wings, выполнивший в субботу прямой рейс Алеппо-Ереван, приземлился в международном аэропорту "Звартноц".
Рейсы из Алеппо в Ереван и обратно были прекращены в 2011 году.

"Эти рейсы существенно облегчат жизнь сирийским армянам, ведь большинство из них живет именно в Алеппо", - отметил посол Сирии в Армении Мохаммад Хадж Ибрагим.
Дипломат выразил благодарность правительству Армении за оказание помощи сирийскому народу как во время войны, так и в период поствоенного восстановления. Прямой рейс в Алеппо – еще один добрый жест Еревана, уверен он.

  Источник:FMG NEWS
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