После долгого перерыва выполнен рейс Алеппо-Ереван.

Рейсы будут выполняться раз в неделю на двух бортах Airbus-320. Однако при необходимости частота рейсов будет увеличена.Самолет авиакомпании Cham Wings, выполнивший в субботу прямой рейс Алеппо-Ереван, приземлился в международном аэропорту "Звартноц".Рейсы из Алеппо в Ереван и обратно были прекращены в 2011 году."Эти рейсы существенно облегчат жизнь сирийским армянам, ведь большинство из них живет именно в Алеппо", - отметил посол Сирии в Армении Мохаммад Хадж Ибрагим.Дипломат выразил благодарность правительству Армении за оказание помощи сирийскому народу как во время войны, так и в период поствоенного восстановления. Прямой рейс в Алеппо – еще один добрый жест Еревана, уверен он.