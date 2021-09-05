Армения улучшила позиции в Индексе экономической свободы



Армения за год на 2 пункта улучшила свои позиции в международном Индексе экономической свободы исследовательского центра The Heritage Foundation, который проводится совместно с деловым изданием The Wall Street Journal, заняв 32 место.



Таким образом, Армении присвоен рейтинг «Страны с преимущественно свободной экономикой». В частности, позиции страны за год были улучшены по следующим критериям: чистоплотность государственных органов (на 1.6 пунктов, составив 45), эффективность юридической системы (на 1.2 пункта - до 55.3), фискальное здоровье (на 15.5 пунктов - до 84.3), и свобода трудовых отношений (на 2 пункта - до 74.5).



Среди стран ЕАЭС Армения также лидирует, обгоняя Казахстан, который занял 34-ю позицию, Кыргызстан - 78-ю, Белоруссию - 95-ю, Россию - 92-ю.



Соседние с Арменией страны расположились в рейтинге в следующей порядке: Грузия - 12-е место, Азербайджан - 38-е, Турция - 76-е, Иран - 168-е.

