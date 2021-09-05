﻿ Standard&Poor's подтвердило кредитный рейтинг Казахстана в допандемический период » Новости Армении, Грузии, Азербайджана, Ирана, России и Арцаха | Сервер Новостей


 
  • 21:00 – Узбекистан договорился с Египтом о создании двустороннего Делового совета 
  • 18:20 – Зеленский: Встреча с Байденом прошла не в постоянно солнечной атмосфере 
  • 10:00 – Армения улучшила позиции в Индексе экономической свободы 
  • 18:44 – Франция стоит рядом с Арменией для достижения столь необходимого мира : МИД ФРАНЦИИ 
  • 10:30 – Горячие Красотки Miss Universe | Бикини 
  • 15:00 – Умер посол Украины в Таиланде Андрей Бешта 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

Standard&Poor's подтвердило кредитный рейтинг Казахстана в допандемический период

  • 05.09.2021, 16:01,
  • В Мире + Европа
  • 0
    •
  • : ~ 1 минута на чтение:  

Standard&Poor's подтвердило кредитный рейтинг Казахстана в допандемический периодЭксперты международного предприятия Standard&Poor's подтвердили кредитный рейтинг Казахстана в период до коронавирусной пандемии на уровне «BBB-», прогноз «Стабильный». В соответствии с их данными, ключевыми факторами устойчивости кредитного показателя стали на стабильной основе фискальный и внешний экономбалансы страны, а также ожидания касательно возобновления экономики в этом году. Об этом FMG.NEWS сообщили в пресс-службе премьер-министра государства.

Согласно оценкам вышеуказанного агентства, экономическая сфера и её отрасли в Казахстане будут полностью восстановлены от негативных последствий пандемии до конца 2021 года. Наряду с этим, подчёркнуто, что в условиях продолжающихся мер по диверсификации экономики и наращиванию доли бизнес-сферы, темпы развития ВВП составят три с половиной процента. В структуре роста основной движущей силой станут положительная динамика в устойчивом состоянии в перерабатывающей области, усиление энергичности в инвестиционной отрасли, упрощение различных ограничений, касающиеся вирусной эпидемии, а также возобновление внешнеторговой работы. 

Отдельное внимание уделено тому, что дополнительным индексом развития экономического потенциала в 2022 году будет восстановление в нефтедобывающей сфере в условиях ослабления ограничений на добычу со стороны OPEC+ и укрепления производства на Тенгизской залежи. Также в соответствии с данными экспертов международного учреждения, темпы роста экономики страны в 2021-24 годы составят приблизительно 3,6 процента.


  •   Просмотров Сегодня: 16

  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.


    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Под председательством Казахстана в Женеве пройдёт 12-ая Министерская конференция ВТО
    » Новый рейтинг для Армении: что даст оценка Moody’s экономике страны
    » ЦБ повысил прогноз роста экономики Армении на 2019 год до 5,9-7,4%
    » S&P: заимствования стран с развивающейся экономикой в 2019 году вырастут на 5,6%
    » Кредитный рейтинг Грузии улучшился на одну позицию
    » Армения среди стран ЕАЭС лидирует по темпам роста ВВП
    » Агентство Fitch подтвердило рейтинг Еревана на уровне «B+»
    » Гагуа: По оценке Fitch, экономика Грузии проявила устойчивость к внешним рискам
    » Всемирный банк сохранил неизменным прогноз экономического роста по Армении
    » Standard & Poor’s снизило рейтинг Азербайджана до «негативного»
    » Standard & Poor’s снизило рейтинг Бразилии до спекулятивного уровня
    » Крупнейшим российским банкам предложат учредить новое рейтинговое агентство
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 |Радио, ТВ, Интернет, Пресса...| FOCUS MEDIA GROUP | ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Узбекистан договорился с Египтом о создании двустороннего Делового совета

    • 21:00
    • 23
    • 0

    Белоруссия получила первую партию вакцины «Спутник Лайт» из РФ

    • 20:16
    • 23
    • 0

    Standard&Poor's подтвердило кредитный рейтинг Казахстана в допандемический период

    • 16:01
    • 16
    • 0

    В Ашхабаде 16 сентября пройдёт торжественное открытие новой Государственной трибуны

    • 15:19
    • 17
    • 0

    Бердымухамедов дал добро агентству «Туркменарагатнашык» на заключение контракта с Beat Trade FZE

    • 14:58
    • 19
    • 0

    Общий гороскоп на 5 сентября

    • 10:26
    • 48
    • 0

    Армения улучшила позиции в Индексе экономической свободы

    • 10:00
    • 48
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 67936
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 67257
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 62967
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 55484
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 50538
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 44882
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 43105
    • 0

    В Нур-Султане более 5 тысяч выпускников школ получили гранты на обучение в вузах и колледжах

    • 15:22
    • 17
    • 0

    Туркменский лидер поручил активнее продвигать отечественные товары за рубежом

    • 15:27
    • 14
    • 0

    Представители Таджикистана и Соединённого Королевства отметили готовность к развитию партнёрства

    • 15:28
    • 13
    • 0

    Узбекистан готов доставить гуманитарные грузы из Италии в Афганистан

    • 19:32
    • 14
    • 0

    Туркменистан сможет организовать большие поставки авиатоплива для малой авиации

    • 08:11
    • 15
    • 0

    Белоруссия получила первую партию вакцины «Спутник Лайт» из РФ

    • 20:16
    • 23
    • 0

    Бердымухамедов дал добро агентству «Туркменарагатнашык» на заключение контракта с Beat Trade FZE

    • 14:58
    • 19
    • 0
    Наш ТВИТТЕР

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА