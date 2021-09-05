Standard&Poor's подтвердило кредитный рейтинг Казахстана в допандемический период

Эксперты международного предприятия Standard&Poor's подтвердили кредитный рейтинг Казахстана в период до коронавирусной пандемии на уровне «BBB-», прогноз «Стабильный». В соответствии с их данными, ключевыми факторами устойчивости кредитного показателя стали на стабильной основе фискальный и внешний экономбалансы страны, а также ожидания касательно возобновления экономики в этом году. Об этом FMG.NEWS сообщили в пресс-службе премьер-министра государства.

Согласно оценкам вышеуказанного агентства, экономическая сфера и её отрасли в Казахстане будут полностью восстановлены от негативных последствий пандемии до конца 2021 года. Наряду с этим, подчёркнуто, что в условиях продолжающихся мер по диверсификации экономики и наращиванию доли бизнес-сферы, темпы развития ВВП составят три с половиной процента. В структуре роста основной движущей силой станут положительная динамика в устойчивом состоянии в перерабатывающей области, усиление энергичности в инвестиционной отрасли, упрощение различных ограничений, касающиеся вирусной эпидемии, а также возобновление внешнеторговой работы.

Отдельное внимание уделено тому, что дополнительным индексом развития экономического потенциала в 2022 году будет восстановление в нефтедобывающей сфере в условиях ослабления ограничений на добычу со стороны OPEC+ и укрепления производства на Тенгизской залежи. Также в соответствии с данными экспертов международного учреждения, темпы роста экономики страны в 2021-24 годы составят приблизительно 3,6 процента.