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В Ашхабаде 16 сентября пройдёт торжественное открытие новой Государственной трибуны

  • 05.09.2021, 15:19,
  • В Мире + Европа
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В Ашхабаде 16 сентября пройдёт торжественное открытие новой Государственной трибуныНа очередном совещании Кабмина, которое прошло 3 сентября в онлайн-формате, туркменского лидера Гурбангулы Бердымухамедова проинформировали о завершении возведения в честь 30-летней годовщины независимости новой Государственной трибуны, которая расположена вдоль улицы Копетдаг. В настоящий момент на территории объекта ведутся декоративные работы с использованием передовых цифровых технологий. Об этом сообщило информагентство «Туркменистан сегодня».

Бердымухамдова попросили назначить 16 сентября точным днём торжественной церемонии открытия вышеуказанного объекта. Подчёркнуто, что у новой трибуны 27 сентября планируется провести главные мероприятия этого дня, в частности, праздничный военный парад и обзор успехов и достижений представителей отраслей экономического и социального комплексов.

Основное внимание руководитель страны уделил тому, что намеченные мероприятия к 30-летнему юбилею независимости Туркменистана должны быть организованы на высшем уровне. К подготовке таких мероприятий нужно подойти со всей серьёзностью. Учитывая эти факторы, президент распорядился о ведении строго контроля над организацией праздника и подготовке соответствующих предложений об определении конкретного времени проведения 16 сентября открытия Гострибуны.


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