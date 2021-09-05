Узбекистан договорился с Египтом о создании двустороннего Делового совета

Глава ведомства инвестиций Узбекистана Сардор Умурзаков 5 сентября провёл переговоры с руководителем египетского министерства экономического развития Халой Хельми Эльсаид. Достигнута договорённость о создании Узбеко-египетского Делового совета, главной целью которого будет укрепление связей бизнес-кругов стран для возобновления двустороннего торгово-экономического и инвестиционного партнёрства. Об этом FMG.NEWS сообщили в пресс-службе МИВТ.

Основное внимание было уделено обсуждению вопросов касательно перспектив для создания совместных производств в таких важных сферах, как АПК, фармацевтика, медицина, электротехника, кожевенно-обувная и текстильная отрасль. Подчёркнуто, что взаимный товарооборот за первое полугодие вырос в два раза больше, чем по сравнению со схожим периодом прошлого года. Наряду с этим, собеседники сообщили друг другу о готовности к эффективной разработке практических мер по увеличению экспорта узбекских и египетских продуктов на рынки обоих государств.

Кроме того, между сторонами было достигнуто соглашение насчёт скорейшего создания совместной группы для заблаговременного внедрения контрактов и проработки новых направлений торгово-экономического взаимодействия на двусторонней основе. Политики обещали приложить все усилия для нахождения эффективных предложений по устранению барьеров в области торговли и разработки самых лучших проектов для последующего осуществления.