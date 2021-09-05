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Бердымухамедов дал добро агентству «Туркменарагатнашык» на заключение контракта с Beat Trade FZE

  • 05.09.2021, 14:58,
  • В Мире + Европа
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Бердымухамедов дал добро агентству «Туркменарагатнашык» на заключение контракта с Beat Trade FZEТуркменский лидер Гурбангулы Бердымухамедов 3 сентября провёл очередное заседание Кабмина, на котором подписал Указ. В соответствии с ним, агентству «Туркменарагатнашык» даётся разрешение на заключение договора с эмиратской компанией Beat Trade FZE в целях усовершенствования проводимой деятельности по внедрении «Концепции развития цифровой экономики в Туркменистане на 2019–25 годы». Об этом сообщило информагентство «Туркменистан сегодня».

Особо отмечено, что стороны заключают контракт на закупку, доставку, монтаж, запуск надлежащей техники, программного обеспечения и лицензий для дальнейшего совершенствования мультисервисной сети передачи данных, а также на оказание техпомощи.

Важно подчеркнуть, что за последние годы эффективного сотрудничества между странами сложились крепкие и доверительные отношения. Соответствующие ведомства и деловые круги двух государств активно расширяют взаимовыгодное партнёрство и по сей день, внедряя всё новые совместные проекты, увеличивая объём взаимного товарооборота. Напомним, что ранее рабочая группа Туркменистана, возглавляемая заместителем главы внешнеполитического ведомства страны Бердыниязом Мятиевым, провела различные переговоры в Эмиратах и договорилась с партнёрами об установлении и развитии в будущем билатерального взаимодействия по первоочерёдным экономическим аспектам.


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