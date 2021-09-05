Белоруссия получила первую партию вакцины «Спутник Лайт» из РФ

Министр здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич 4 сентября выразил благодарность правительству России, министерству здравоохранения РФ и Российскому фонду прямых инвестиций (РФПИ) за содействие в отправке вакцины «Спутник Лайт» в Белоруссию. Вакцина поступила в количестве 250 тысяч доз. Об этом сообщила пресс-служба минздрава республики.

Глава ведомства отметил, что в настоящее время общество страны входит в период повышенного эпидемического риска. В министерстве был организован республиканский экспертный совет по вопросам иммунизации, в рамках форума была обсуждена тактика ведения иммуно-укрепления в осенний сезон. Так было решено, что вакцинация против гриппа и коронавируса будет проводиться параллельно, уточнил Пиневич.

Далее министр сообщил, что «Спутник Лайт» будет применяться в виде ревакцинации, то есть вакцинации людей после перенесения коронавируса и вакцинации представителей молодого поколения не старше 23 лет.

«Спутник Лайт» это одноэтапная инъекция с очень мощным эффектом, привиться можно будет на предстоящей неделе, дополнил руководитель медицинской структуры.