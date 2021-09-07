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Общий гороскоп на 7 сентября

  • 07.09.2021, 10:08,
  • Развлечения » Гороскоп
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  • : ~ 1 минута на чтение:  
Общий гороскоп на 7 сентября
Начинания этого дня позволят Вам раскрыть в себе новые таланты и способности, а также имеют неплохую перспективу. Ищите новые направления для развития и применения своих способностей, но не спешите отказываться от имеющегося. День принесет много сюрпризов и приятных неожиданностей, но в течение дня не будьте слишком доверчивы.
 
Гороскоп покупок на завтра
День благоприятен для приобретения предметов имиджа, вещей, необходимых для творчества, хобби. Благоприятным также будет приобретение предметов для занятия спортом, активного отдыха, механических приборов и оборудования. Успешной также окажется покупка смартфона, ноутбука, персонального гороскопа, книг по астрологии.
Вы сможете успешно потратить деньги на покупку крупногабаритной бытовой техники, интимных товаров, эротичного нижнего белья
День неудачен для приобретения алкогольной продукции, лекарственных препаратов, фотоаппарата, оборудования для видеосъемки

  Источник:FMG NEWS
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