Глава Исполкома СНГ поздравил участников Игр стран Содружества в Казани

Сергей Лебедев, председатель Исполнительного комитета СНГ направил приветственное послание в адрес организаторов, участников и гостей 1-х Игр государств Содружества в Казани. Об этом сообщила пресс-служба Исполкома СНГ.

Председатель Исполкома поздравил всех устроителей и организаторов мероприятий, которым предстояло выполнить столь сложную задачу в непростых ситуациях. Ранее по решению Совета глав правительств СНГ в 2019 году было поддержано проведение данного события, способствующего развитию межнациональных гуманитарных связей.

По словам Сергея Лебедева особо значимо проведение первых Игр в преддверии 30-тилетия создания организации. При этом, было сказано, что дух соревнования эффективно повлияет на формирование у молодежи нравственного и патриотического характера, силы воли, а также с подвигнет к правильному образу жизни.

Особо подчеркнул, что желает молодым спортсменам новых успехов и результатов, а их наставникам - профессионального развития. При этом выразил уверенность, что болельщики увидят настоящий праздник, который будут вспоминаться честной спортивной борьбой и яркими эмоциями.

Напомним, что с 4 по 10 сентября 2021 года состоятся игры при участии делегаций СНГ.