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Президент Киргизии указал на необходимость улучшения религиозного образования

  • 06.09.2021, 15:40,
  • В Мире + Европа
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Президент Киргизии указал на необходимость улучшения религиозного образованияКиргизский лидер Садыр Жапаров 6 сентября провёл официальную встречу с главой мусульманского духовенства в республике Замиром каары Ракиевым. Стороны обсудили вопрос, касающийся укрепления базы духовных образовательных учреждений. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе президента.

Жапаров заявил, что его особо волнует вопрос религиозной терпимости в государстве. Он отметил важность наличия у мусульман, проживающих в Киргизии, великодушия к другим религиям.

В продолжении темы он указал на необходимость улучшения качества религиозного образования в республике, а именно укрепления Исламского университета КР.

Глава государства напомнил, что в городе Токмак реализуется проект исламской академии. По его словам, соответствующий объект будет частично построен на деньги благотворительного фонда имени Шейха Заеда бин Султана Аль Нахаяна из ОАЭ.

Особое внимание было уделено важности искоренения неверного религиозного толкования и значимости исповедания ханафитского мазхаба в стране. Акцент был сделан на роли духовного управления мусульман Киргизии в поддержании мира между представителями различных религий в республике.


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