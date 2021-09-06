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Президент Туркменистана посетил конный комплекс и прокатился на коне «Ак ёл»

  • 06.09.2021, 12:38,
  • В Мире + Европа
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Президент Туркменистана посетил конный комплекс и прокатился на коне «Ак ёл»Лидер Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 5 августа после велосипедной прогулки нанёс визит в президентский Ахалтекинский конный комплекс. В данном комплексе туркменский глава совершил конную прогулку на скакуне «Ак ёл». Осуществляется ряд мер по поддержанию и выращиванию породистых ахалтекинских скакунов. Об этом сообщило госинформагентство «Туркменистан сегодня»

Во всех областях Туркменистана построено много конных комплексов для развития коневодческой отрасли, развития конного спорта и профессиональной подготовки сейисов и наездников. Каждый год в честь дня туркменского скакуна проводятся праздничные мероприятия и концерты. Например, на столичном ипподроме организовывают конные марафоны, где наездники показывают свои навыки верховой езды, а победителям вручаются специальные призы. 

Огромную роль в развитии коневодства, увеличении числа коней ахалтекинской породы играет Международная ассоциация ахалтекинского коневодства, в состав которой входит 147 юридических и физических лиц из 32 государств мира, число которых растёт каждый год.

― Создание Ассоциации стало этапным событием, которое ознаменовало качественно новый уровень государственной политики в области сохранения и приумножения традиций по выращиванию прославленной на весь мир породы ахалтекинских скакунов, ― отметил в своём выступлении Гурбангулы Бердымухамедов.


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