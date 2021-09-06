Лукашенко призвал «Белоруснефть» форсировать добычу сырья путём поиска новых месторождений

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 6 сентября в рамках рабочей встречи с гендиректором ПО «Белоруснефть» Александром Ляховым не исключил практической возможности того, что за счёт разработки новых месторождений в стране в ближайшие годы удастся нарастить объёмы добычи сырья до 3,5 миллионов тонн в год. Во встрече также приняла участие председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе президента.

В данном контексте уместно напомнить, что сейчас в Белоруссии добывается около 1,6 миллиона тонн нефти.

Глава государства отметил, что его очень интересует дельта Припятского прогиба. «Нутром чую, что там нефть есть, но мы её ещё не видим», заявил президент. Он призвал собеседника изучить этот вопрос, и заверил, что сам окажет непосредственное содействие. Лукашенко отметил, что если нарастить добычу хотя бы до 3-3,5 миллионов тонн, то это решило бы многие проблемы страны.

В продолжение темы белорусский лидер подчеркнул, что если ещё и атомную станцию построим, то государство сполна будет обеспечено энергией. Глава республики уточнил, что видит перспективы атомной энергии за электромобилями.