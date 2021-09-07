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Андрей Локтионов: «Всё идет в общую копилку»

  • 07.09.2021, 18:44,
  • Спорт
  • 0
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Андрей Локтионов, нападающий ХК «Спартак, прокомментировал итоги встречи с подольским «Витязем» в рамках регулярного чемпионата Континентальной Хоккейной Лиги. Матч завершился в овертайме победой красно-белых со счётом 3:2.





Андрей Локтионов, нападающий ХК «Спартак»:





— Хотелось бы, конечно, пораньше закончить матч, но намудрили. Повели 2:0 и расслабились, но хорошо, что выиграли и взяли два очка.

Пока все получается, с партнерами есть взаимопонимание, главное, чтобы и дальше так было. Нужно было пару матчей сыграть, чтобы вкатиться. У нас нет противостояния с тройкой Лехтеря, всё идет в общую копилку.

Конечно, очень хорошо взять шесть очков с трёх игр, это всё, чего можно желать. Пока у нас всё идет отлично.





Текст: Анна Лобова.





Фото: Олег Бухарев.


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