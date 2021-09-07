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«Динамо» — «Авангард»: суперафиша на старте сезона!

  • 07.09.2021, 19:10,
  • Спорт
  • 0
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

8 сентября в Москве на «ВТБ Арене» состоится один из самых ожидаемых матчей регулярного Чемпионата Континентальной Хоккейной Лиги, в котором «Динамо» примет омский «Авангард».





ХК Авангард. Болельщики
Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»




Никогда поединки между этими соперниками не проходят, что называется, в дружественной и рабочей атмосфере. «Динамо» и «Авангард» всегда бьются так, что искры высекаются из-под коньков.





А тут ещё обе команды хорошо начали новый сезон. «Динамо» разгромило минских «динамовцев» (4:1) и новосибирскую «Сибирь» (4:0), а «Авангард» крупно обыграл ЦСКА (4:0), а затем не без труда, но справился с дальневосточной парочкой «Адмиралом» (4:3 (Б)) и «Амуром» (3:2 (ОТ)).





Так что нас ждёт настоящий суперматч.





Прогноз – 3:2 (буллиты).





Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига. Сезон 2021/2022. Регулярный чемпионат.





«Динамо» Москва – «Авангард» Омск





8 сентября 2021 года. Москва. «ВТБ Арена». 19.30.





Текст: Антон Буялов.





Фото: Олег Бухарев.


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