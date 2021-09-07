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Бердымухамедов направил поздравительную телеграмму президенту и народу Бразилии

Бердымухамедов направил поздравительную телеграмму президенту и народу БразилииТуркменский лидер Гурбангулы Бердымухамедов 6 сентября в честь наступившего национального праздника Дня независимости в бразильской республике направил руководителю Бразилии Жаиру Болсонару и всему его братскому сплочённому поздравительную телеграмму. Об этом сообщило госинформагентство «Туркменистан сегодня».

Глава Туркменистана лично от своего лица и дружного туркменского народа сердечно поздравил Бразилию и пожелал её руководству и жителям наикрепчайшего здоровья, достижения больших высот в их работе, счастья, мира, благополучия и процветания.

Напомним, что в этом году бразильцам посчастливилось отмечать 199-ый год независимости страны. За всё это время государство отлично поднялось на ноги, установив крепкие отношения с различными странами мира, одной из которых является Туркменистан. За последний период туркмено-бразильские связи вышли на новый уровень: формируют двустороннее сотрудничество на взаимовыгодной основе по таким первоочерёдным аспектам, как культура, торговля, политика, экономика и другие.


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