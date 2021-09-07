Сергей Лебедев подчеркнул значимость форума для обмена опыта и подходами в управлении охраной труда

Сергей Лебедев, председатель Исполкому СНГ 6 сентября направил приветственное послание в адрес участников, организаторов и гостей VI Всероссийской недели охраны труда. Данное мероприятие будет проходить с 6 по 10 сентября в Сочи. Об этом сообщила пресс-служба Исполкома СНГ.

В своем послании отметил, что рост эффективности труда и конкурентоспособность способствует устойчивому экономическому развитию государств Содружества. При этом, была констатирована востребованность в модернизации структуры охраны и безопасности труда, здоровья работающего человека.

Наряду с этим, на пространстве СНГ действует ряд международных соглашений, направленных на разрешение проблем и соблюдению интересов трудящихся.

Также было сказано, что особое внимание уделяется разумному применению кадрового потенциала и созданию правовой основы.

В данном русле действенную функцию играет Консультативный Совет по труду, занятости и социальной защите населения СНГ, который изучает и решает появляющиеся проблемы по развития трудового рынка.

На конференции примут участие представители государственного и частного секторов и научного сообщества, а также Исполкома СНГ. Запланировано проведение более 100 мероприятий, где будут развернуты открытие дискуссии касательно вопросов совершенствования системы безопасности и охраны труда, здоровья и экологии.