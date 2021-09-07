Туркменистанец Мамметгулыев попал в следующий круг соревнований турнира M15 Cairo 2021

Туркменистанец Иса Мамметгулыев, являющийся представителем сборной команды Туркменистана по большому теннису попал в следующий третий круг соревнований турнира M15 Cairo 2021 Tennis Tournament. Туркменский спортсмен одержал перед этим на кортах Каира, две нелёгкие победы в предыдущих кругах у теннисистов из Аргентины и местной египетской сборной. Данный престижный международный теннисный турнир, проходящий в Египте, организован международной федерацией по теннису ITF. Последний день соревнования 12 сентября. Об этом сообщило госинформагентство «Туркменистан: золотой век».

Среди участников турнира представители разных континентов, в том числе, Бразилии, США, Австралии, России, Армении, Испании, Австрии, Ф,ранции, Индии Таиланда, Алжира, и других государств. В третьем круге Иса Мамметгулыев будет бороться с соперником из Аргентины.

Ранее Иса уже выступал в престижных международных соревнованиях Davis Cup. В последнее время Мамметгулыев тренируется в Словакии у заслуженной теннисистки Доминики Цибулковой, которая 9 раз побеждала турниры WTA, и была четвёртой ракеткой мира в мировом рейтинге.