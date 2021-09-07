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Туркменистанец Мамметгулыев попал в следующий круг соревнований турнира M15 Cairo 2021

  • 07.09.2021, 15:15,
  • В Мире + Европа
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Туркменистанец Мамметгулыев попал в следующий круг соревнований турнира M15 Cairo 2021

Туркменистанец Иса Мамметгулыев, являющийся представителем сборной команды Туркменистана по большому теннису попал в следующий третий круг соревнований турнира M15 Cairo 2021 Tennis Tournament. Туркменский спортсмен одержал перед этим на кортах Каира, две нелёгкие победы в предыдущих кругах у теннисистов из Аргентины и местной египетской сборной. Данный престижный международный теннисный турнир, проходящий в Египте, организован международной федерацией по теннису ITF. Последний день соревнования 12 сентября. Об этом сообщило госинформагентство «Туркменистан: золотой век».

Среди участников турнира представители разных континентов, в том числе, Бразилии, США, Австралии, России, Армении, Испании, Австрии, Ф,ранции, Индии Таиланда, Алжира, и других государств. В третьем круге Иса Мамметгулыев будет бороться с соперником из Аргентины.

Ранее Иса уже выступал в престижных международных соревнованиях Davis Cup. В последнее время  Мамметгулыев тренируется в Словакии у заслуженной теннисистки Доминики Цибулковой, которая 9 раз побеждала турниры WTA, и была четвёртой ракеткой мира в мировом рейтинге.


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