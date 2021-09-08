Гороскоп на сегодня

8 сентября

Общение и взаимодействие с другими людьми будет поднимать настроение, улучшать эмоциональное состояние. Вторая половина дня будет благоприятна для решения любых формальных вопросов, общения с представителями старшего поколения. Это время принесет больше внимательности, ответственности и усилит Ваши способности к концентрации.

Гороскоп покупок на сегодня

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