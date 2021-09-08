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Узбекистан и Россия договорились эффективно организовать работу Филиала университета имени Герцена

  • 08.09.2021, 09:49,
  • В Мире + Европа
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Узбекистан и Россия договорились эффективно организовать работу Филиала университета имени ГерценаРуководитель узбекского ведомства дошкольного образования Агриппина Шин 7 сентября провела переговоры с российской делегацией во главе с замглавы департамента международного сотрудничества и связям с общественностью Минпросвещения Российской Федерации Андреем Ефремовым. собеседники акцентировали внимание на вопросах результативной организации деятельности Филиала РГПУ имени Герцена в столице Узбекистана. Об этом FMG.NEWS сообщили в пресс-службе МДО.

Российские политики сообщили о том, что искренне надеются на то, что филиал педуниверситета превратится в центр в ЦА по продуктивной подготовке квалифицированных учителей, профессионалов своего дела, заявив, что в настоящий момент активно ведутся переговоры с соответствующими госорганами Таджикистана, Кыргызстана и Туркменистана касательно открытия таких филиалов в данных государствах.Узбекистан и Россия договорились эффективно организовать работу Филиала университета имени Герцена

Представители рабочей группы России проинформировали своих собеседников о том, что они всегда готовы поддержать МДО в повышении профессионализма преподавателей вновь строящегося ДОО с реабилитационным центром в Кибрайском районе Ташкента, который осуществляется при финансовой поддержке российского предприятия «Лукойл оверсиз». Особо подчёркнуто, что процесс повышения квалификации будет организован Питерскими специалистами на базе специализированного ДОО с реабилитационным центром «Имкон» в Нукусе.

По результатам двусторонних переговоров было достигнуто соглашение о продолжении общей деятельности по расширению образовательного процесса в Филиале РГПУ имени Герцена в узбекской столице.


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