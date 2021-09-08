В столице Таджикистана в честь юбилея независимости состоялся военный парад

По всему Таджикистану 7 сентября в честь 30-й годовщины независимости были проведены военные парады. Общее число участников в этом году составило свыше 162 тыс. человек. В Душанбе в шествии приняли участие 30 тыс. военнослужащих, правоохранителей, офицеров и солдат. Об этом сообщила пресс-служба лидера республики.

Мероприятие состоялось на столичной площади «Дусти». Президент Эмомали Рахмон в ходе поздравительной речи заявил о роли силовиков в обеспечении мира в Таджикистане, в особенности в годы навязанной гражданской войны. По его словам, именно благодаря военным в стране был восстановлен конституционный строй.

На параде была показана различная военная бронетанковая техника, специальная военная техника и другие виды технических средств. В предыдущие годы количество участников военных парадов на центральной площади не превышало 15 тысяч человек.

В тот же день в МИД Таджикистана состоялось собрание, посвящённое важному для всей страны событию. Министр иностранных дел Сироджиддин Мухриддин отметил, что самоотверженность Рахмона в 90-е годы 20 века помогла возродить парализованные столпы государства.