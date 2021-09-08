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Зеленский: Украинской разведке весь мир аплодирует стоя

  • 08.09.2021, 14:27,
  • В Мире + Европа Украина
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Зеленский: Украинской разведке весь мир аплодирует стояПрезидент Украины Владимир Зеленский 7 сентября по случаю Дня военной разведки вручил соответствующим военнослужащим государственные награды, а также осмотрел образцы их оружия. В ходе своего выступления он дал высокую оценку работе разведчиков в рамках защиты национальных интересов, сообщает пресс-служба лидера страны.

Зеленский в первую очередь напомнил о блестящей операции украинских разведчиков по спасению своих и иностранных граждан, которые застряли в Кабуле после захвата власти в Афганистане «Талибаном» (запрещённая в России террористическая организация).

По его словам, благодаря действиям соответствующих военнослужащих было спасено почти 700 человек.

— Данная операция уникальна. Благодаря ей сегодня украинской военной разведке весь мир аплодирует стоя, — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что спецназовцы решились на то, чего силовики других стран сделать побоялись. Они покинули безопасную территорию воздушной гавани в Кабуле и в максимально опасной обстановке спасали людей.

Глава государства подчеркнул, что широкая общественность не знает о многих других успешных операциях украинских разведчиков.


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