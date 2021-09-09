﻿ Гороскоп на сегодня 9 сентября

Гороскоп на сегодня

Гороскоп покупок на сегодня

Первая половина дня принесет больше возможностей для выражения своих эмоций и настроения словами, общение в это время будет складываться более доверительно. Хорошему настроению могут способствовать небольшие прогулки, короткие поездки. Вторая половина дня может принести больше оптимизма, но лишь в том случае, если Вы не будете слишком сосредотачиваться на обстоятельствах и ситуациях, которых все равно не можете изменить.

Рекомендаций по покупкам на этот день нет

Гороскоп на сентябрь 2021 года

Дальние планеты в сентябре 2021 года не образуют между собой сильных точных аспектов, поэтому ожидать глобальных перемен в мире в сентябре не стоит. Венере, правда, во второй половине месяца сделает как бы более актуальным напряженное положение Сатурна с Ураном, что может привести к некоторым событиям в мировой финансовой сфере, но если некоторые потрясения и будут, то назвать их крупными довольно сложно. Кто-то их заметит, а кто-то нет, но колебания курса валют, изменение спроса и предложения в этот период возможны.

Первую декаду сентября Венера проведет в знаке Весы. Это сильный для Венеры знак, а поэтому дела, связанные с красотой, модой, личными отношениями, новыми знакомствами будут складываться довольно успешно. В это время будет еще и сильное стремление к флирту, светскому общению, что усиливает вероятность новых знакомств. В существующих отношениях также стоит чаще вместе выходить в свет, посещать культурные мероприятия. Такое движение Венеры также хорошо подходит для того, чтобы заботиться о своей внешности, причем более удачными будут и косметические процедуры и обновления в гардеробе и любые другие способы увеличения своей привлекательности. Затем Венера уйдет в знак Скорпиона, что может добавить страсти, но способно и чаще приносить разочарования в любви и отношениях. Чувства могут подменяться влечением, физическим притяжением, а поэтому новые знакомства реже будут приводить к серьезным и длительным любовным романам. Стоит отметить, что во второй половине сентября Марс будет в слабом для себя знаке Весов, что вообще снизит инициативу в отношениях, а также уменьшит и вообще вероятность новых знакомств в принципе.

Для любых дел, требующих последовательности и внимательности, для активности, требующей скрупулезности и даже критичности выбирайте первую половину сентября. Это вообще хорошее время для дел практичных. Во второй половине сентября и активность снизится и энергию захочется тратить скорее на поступки красивые и элегантные, и совсем не обязательно практичные...

Меркурий весь сентябрь проведет в Весах, будет склонять к светским беседам и мыслям о красоте. 27 сентября Меркурий перейдет в ретроградное движение, но так как произойдет это в воздушном знаке, то влияние ретроградного Меркурия будет менее заметным. И все же работу с документами, расчетами, отправку важных писем и посылок, а также значимые поездки не оттягивайте до конца сентября, а запланируйте на более ранние периоды.