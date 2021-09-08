﻿ Премьер-министр Армении направил поздравительное послание президенту Бразилии по случаю Дня независимости

Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительное послание президенту Федеративной Республики Бразилия Жаиру Болсонару по случаю Дня независимости страны. В послании говорится:

"Ваше Превосходительство,

Направляю Вам теплые поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника - Дня независимости Федеративной Республики Бразилия.

Налаженные между нашими странами дружба и взаимное доверие являются серьезной предпосылкой для дальнейшего развития и укрепления отношений. Убежден, что совместными усилиями мы наполним нашу двустороннюю повестку дня новым содержанием и свяжем Армению и Бразилию множеством новых прочных связей.