﻿ Премьер-министр Армении направил поздравительное послание президенту Бразилии по случаю Дня независимости


 
  • 09:39 – В центре обсуждения премьер-министров Армении и Грузии была повестка открытия эпохи мирного развития региона 
  • 09:07 – Между правительствами Армении и Грузии налажено эффективное сотрудничество: Никол Пашинян встретился с Ираклием Гарибашвили 
  • 09:39 – В центре обсуждения премьер-министров Армении и Грузии была повестка открытия эпохи мирного развития региона 
  • 09:39 – В центре обсуждения премьер-министров Армении и Грузии была повестка открытия эпохи мирного развития региона 
  • 10:30 – Горячие Красотки Miss Universe | Бикини 
  • 15:00 – Умер посол Украины в Таиланде Андрей Бешта 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

Премьер-министр Армении направил поздравительное послание президенту Бразилии по случаю Дня независимости

Премьер-министр Армении направил поздравительное послание президенту Бразилии по случаю Дня независимости

Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительное послание президенту Федеративной Республики Бразилия Жаиру Болсонару по случаю Дня независимости страны. В послании говорится:

"Ваше Превосходительство,

Направляю Вам теплые поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника - Дня независимости Федеративной Республики Бразилия.

Налаженные между нашими странами дружба и взаимное доверие являются серьезной предпосылкой для дальнейшего развития и укрепления отношений. Убежден, что совместными усилиями мы наполним нашу двустороннюю повестку дня новым содержанием и свяжем Армению и Бразилию множеством новых прочных связей.

Примите, пожалуйста, Ваше Превосходительство, заверения в моем глубоком уважении”.

  Источник:FMG NEWS
  •   Просмотров Сегодня: 60

  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.


    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Президент Республики Арцах Араик Арутюнян направил поздравительное послание по случаю 30-летия Независимости Республики.
    » Премьер-министр Армении Никол Пашинян продолжает получать поздравления от мировых лидеров по случаю Дня независимости
    » Президент Итальянской Республики Серджо Маттарелла поздравил Президента Республики Армения Армена Саркисяна с Днем независимости
    » Наследный принц Абу-Даби поздравил президента Армении Армен Саркисяна с Днем независимости
    » Премьер Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Кэцян поздравил премьер-министра Никола Пашиняна по случаю Дня независимости Республики Армения.
    » Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительное послание президенту Бразилии
    » Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил президенту Кыргызской Республики Сооронбаю Жээнбекову поздравительное послание
    » Никол Пашинян направил поздравительное послание Владимиру Путину
    » Никол Пашинян направил поздравительное послание Владимиру Путину по случаю дня рождения
    » Пашинян – Зеленскому: Мы сможем придать новое качество армяно-украинскому сотрудничеству
    » Армен Саркисян направил поздравительное послание президенту Португалии по случаю национального праздника страны
    » Президент Армении направил поздравительное послание президенту Туркменистана
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 |Радио, ТВ, Интернет, Пресса...| FOCUS MEDIA GROUP | ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    В центре обсуждения премьер-министров Армении и Грузии была повестка открытия эпохи мирного развития региона

    • 09:39
    • 60
    • 0

    Между правительствами Армении и Грузии налажено эффективное сотрудничество: Никол Пашинян встретился с Ираклием Гарибашвили

    • 09:07
    • 33
    • 0

    Гороскоп на сегодня 9 сентября

    • 09:00
    • 33
    • 0

    Премьер-министр Армении направил поздравительное послание президенту Бразилии по случаю Дня независимости

    • 23:21
    • 60
    • 0

    Зеленский: Украинской разведке весь мир аплодирует стоя

    • 14:27
    • 57
    • 0

    В столице Таджикистана в честь юбилея независимости состоялся военный парад

    • 11:45
    • 61
    • 0

    Премьер-министр с официальным визитом посетит Грузию

    • 10:23
    • 56
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 68000
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 67459
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 63032
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 55545
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 50592
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 44940
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 43165
    • 0

    В центре обсуждения премьер-министров Армении и Грузии была повестка открытия эпохи мирного развития региона

    • 09:39
    • 60
    • 0

    Между правительствами Армении и Грузии налажено эффективное сотрудничество: Никол Пашинян встретился с Ираклием Гарибашвили

    • 09:07
    • 33
    • 0

    Премьер-министр Армении направил поздравительное послание президенту Бразилии по случаю Дня независимости

    • 23:21
    • 60
    • 0

    Гороскоп на сегодня 9 сентября

    • 09:00
    • 33
    • 0

    Токаев ознакомился с деятельностью CLAAS и высоко оценил его международную репутацию

    • 08:13
    • 45
    • 0

    Об открытом уроке главы Туркменистана с молодёжью рассказал заслуженный педагог

    • 09:27
    • 42
    • 0

    Зеленский: Украинской разведке весь мир аплодирует стоя

    • 14:27
    • 57
    • 0
    Наш ТВИТТЕР

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА