﻿ Между правительствами Армении и Грузии налажено эффективное сотрудничество: Никол Пашинян встретился с Ираклием Гарибашвили

По приглашению премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили премьер-министр Никол Пашинян с официальным визитом прибыл в Грузию.

Премьер-министра Республики Армения в международном аэропорту имени Шота Руставели в Тбилиси встретил вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани. Из аэропорта Никол Пашинян поехал в правительство Грузии, где его встретил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Состоялась официальная церемония встречи премьер-министра Республики Армения. В присутствии премьер-министров двух стран в исполнении военного оркестра были исполнены государственные гимны Армении и Грузии. Никол Пашинян и Ираклий Гарибашвили в сопровождении командующего почетным караулом обошли строй почетного караула, затем представили друг другу членов официальных делегаций Армении и Грузии.

Затем состоялась беседа Никола Пашиняна и Ираклия Гарибашвили тет-а-тет.

В своем приветственном слове премьер-министр Грузии отметил:

"Хочу поприветствовать премьер-министра Армении, господина Никола Пашиняна. Рад, что мой дорогой коллега сегодня посетил Тбилиси.

Хочу еще раз поздравить своего коллегу с убедительной победой на парламентских выборах. Убежден, что он принесет успех и развитие армянскому народу и Армении.

Добро пожаловать”.

Премьер-министр Никол Пашинян в своей речи отметил:

"Многоуважаемый премьер-министр,

Прежде всего, позвольте поблагодарить Вас за приглашение и теплый прием.

Для меня всегда было большой честью и удовольствием посетить столицу братской Грузии, потому что это хорошая возможность, во-первых, пообщаться с друзьями, а во-вторых, обсудить вопросы наших двусторонних отношений, региональных и международных отношений.

Я рад, что между нашими правительствами налажено достаточно эффективное сотрудничество, и уверен, что в результате нашей встречи это сотрудничество станет более эффективным и тесным”.

После беседы премьер-министров Армении и Грузии тет-а-тет состоялась встреча в расширенном составе правительственных делегаций двух стран. Никол Пашинян и Ираклий Гарибашвили обсудили широкий круг вопросов повестки дня армяно-грузинских дружественных отношений.

Премьер-министр Армении поблагодарил грузинскую сторону и премьер-министра Грузии за усилия Тбилиси по возвращению удерживаемых в Азербайджане 15 армянских военнопленных, подчеркнув, что это было значительным вкладом в поддержание мира и стабильности в регионе. В этом контексте Никол Пашинян подчеркнул важность сбалансированной позиции Грузии по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, которая должна основываться на принципах, предложенных сопредседателями Минской группы ОБСЕ. Премьер-министр коснулся деструктивной политики и антиармянской риторики Азербайджана, которая представляет собой угрозу региональной стабильности и безопасности.

Премьер-министры Армении и Грузии с удовлетворением отметили значительную активизацию двусторонних официальных взаимных визитов на высоком уровне за последние три года, что придало новый импульс армяно-грузинскому сотрудничеству.

Стороны обменялись мнениями о внутриполитической ситуации в двух странах. Премьер-министр Пашинян отметил, что уже второй раз в истории Армении выборы признаются международными наблюдателями полностью прозрачными, свободными и справедливыми, в результате чего удалось преодолеть внутриполитический кризис в Армении. Никол Пашинян отметил, что приоритетами программы правительства Армении являются укрепление верховенства закона, в том числе борьба с коррупцией, открытие для армянского народа, а также всего региона, эпохи мира и развития.

Собеседники обсудили пути дальнейшего развития экономических связей. Была подчеркнута двусторонняя готовность к увеличению объемов внешнеторгового оборота. В этом контексте была подчеркнута важность работы межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Арменией и Грузией, следующее заседание которой планируется провести в Грузии в конце текущего года. Достигнута договоренность о продолжении текущих программ, а также о разработке новых инициатив в сферах транспорта, энергетики, высоких технологий и других направлениях.

Была подчеркнута важность пятистороннего формата сотрудничества Армения-Грузия-Болгария-Греция-Иран и работы над проектом соглашения о создании международного транспортного коридора от Персидского залива до Черного моря.