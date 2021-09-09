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Шавкат Мирзиёев утвердил новые меры поддержки экспортёров

  • 09.09.2021, 17:21,
  • В Мире + Европа
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Шавкат Мирзиёев утвердил новые меры поддержки экспортёровЛидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев 7 сентября подписал указ о мерах по стимулированию предприятий, занимающихся экспортом. Теперь хозяйствующие субъекты смогут получать единовременные выплаты для кредитов на коммерческие операции. Об этом сообщило информагентство «УзА».

В соответствии с документом, с 1 октября года Агентство продвижения экспорта будет предоставлять предприятиям с годовым объёмом внешней торговли более 20 миллионов долларов кредиты в размере до 5 миллионов долларов на торговые сделки. Кроме этого, бизнесмены смогут получать предэкспортное финансирование через коммерческие банки.   

Нормативно-правовой акт также предусматривает с октября отмену требования о получении национального сертификата при ввозе лицензионной и декларированной продукции из государств с высокой системой качества и контроля. Документ предписывает до конца этого года приостановить штрафные санкции в отношении субъектов предпринимательства за непогашенную в срок дебиторскую задолженность по экспортным операциям.

Ответственность за исполнение данного указа будет нести вице-премьер Сардор Умурзаков.

Отметим, что президент 20 августа 2021 года провел открытый диалог с узбекскими бизнесменами, по результатам которого было принято решение об изучении проблем и вопросов частного сектора, а также определены основные направления дальнейшего развития предпринимательства.


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