Шавкат Мирзиёев утвердил новые меры поддержки экспортёров

Лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев 7 сентября подписал указ о мерах по стимулированию предприятий, занимающихся экспортом. Теперь хозяйствующие субъекты смогут получать единовременные выплаты для кредитов на коммерческие операции. Об этом сообщило информагентство «УзА».

В соответствии с документом, с 1 октября года Агентство продвижения экспорта будет предоставлять предприятиям с годовым объёмом внешней торговли более 20 миллионов долларов кредиты в размере до 5 миллионов долларов на торговые сделки. Кроме этого, бизнесмены смогут получать предэкспортное финансирование через коммерческие банки.

Нормативно-правовой акт также предусматривает с октября отмену требования о получении национального сертификата при ввозе лицензионной и декларированной продукции из государств с высокой системой качества и контроля. Документ предписывает до конца этого года приостановить штрафные санкции в отношении субъектов предпринимательства за непогашенную в срок дебиторскую задолженность по экспортным операциям.

Ответственность за исполнение данного указа будет нести вице-премьер Сардор Умурзаков.

Отметим, что президент 20 августа 2021 года провел открытый диалог с узбекскими бизнесменами, по результатам которого было принято решение об изучении проблем и вопросов частного сектора, а также определены основные направления дальнейшего развития предпринимательства.