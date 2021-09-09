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Бердымухамедов дал старт сбору хлопка во всех велаятах Туркменистана

  • 09.09.2021, 17:09,
  • В Мире + Европа
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Бердымухамедов дал старт сбору хлопка во всех велаятах ТуркменистанаРуководитель туркменского государства Гурбангулы Бердымухамедов 8 сентября дал благословление старту сбора хлопчатника во всех регионах страны. Наряду с тем, что в Дашогузском велаяте государства имеются своенравные почвенно-климатические условия, хлопкоуборочная кампания здесь начнётся 15 сентября. Об этом сообщило ИА «Туркменистан сегодня».

Было особо подчёркнуто, что в текущем году под сев «белого золота» туркмен руководство страны отвело шестьсот двадцать тысяч гектаров земли. В весенние месяцы благодаря безустанной работе тружеников сельскохозяйственной отрасли данные поля были засеяны средневолокнистыми видами «Ёлотен-7», «Ёлотен-39», «Дашогуз-120», «Дашогуз-114», «Джейхун», «149F», «Губадаг-3», «С-2606», а также тонковолокнистым типом «Ёлотен-14».

Бердымухамедов дал старт сбору хлопка во всех велаятах ТуркменистанаНеобходимо также отметить, что в сборе хлопчатника будут участвовать тысячи комбайнов марки John Deere 9970, две тысячи двести двадцать семь грузовых авто для перевозки хлопка, две тысячи триста один трактор и три тысячи шестьсот двадцать тракторных прицепов.

Чтобы осуществлять приём урожая заблаговременно и качественно, открыты сто двадцать два заготовительных пункта и тридцать девять хлопко­очистительных организаций. В созданных при них лабораториях эксперты Госслужбы «Туркменстандартлары» будут тщательно проверять качества и состояние хлопка.

Добавим, что немногим ранее в страну прибыла очередная партия агротехники John Deere.


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