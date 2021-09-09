В Ашхабаде прошла церемония чествования победителей творческого конкурса Ýaňlan, Diýarym!

В столице Туркменистана 8 сентября был проведён завершающий этап телевизионного музыкального соревнования молодых певцов страны Ýaňlan, Diýarym!,который состоялся в преддверии 30-летней годовщины независимости государства, в рамках объявленного Бердымухамедовым творческого конкурса Türkmeniň Altyn asyry. В завершение музыкального состязания были объявлены имена победителей, которые получили достойные награды. Об этом сообщило информагентство «Туркменистан сегодня». В столице Туркменистана 8 сентября был проведён завершающий этап телевизионного музыкального соревнования молодых певцов страны Ýaňlan, Diýarym!,который состоялся в преддверии 30-летней годовщины независимости государства, в рамках объявленного Бердымухамедовым творческого конкурса Türkmeniň Altyn asyry. В завершение музыкального состязания были объявлены имена победителей, которые получили достойные награды. Об этом сообщило информагентство

Туркменским лидером было подписано соответствующее Постановление, гласящее о том, что шестеро талантливых молодых певцов страны, которые смогли показать своё мастерство и отличились от других исполнителей из регионов и Ашхабада, стали лауреатами и награждены золотой цепочкой президента. Победителями объявлены Халлыев Мейлис, Чарыева Мяхри, Керимов Дортгулы, Вейисов Кувват, Тайыров Алым и Атаева Бягуль.

Победители заявили, что данная награда для них стала большой честью и ответственностью, а также свидетельством созидательной и укрепляющей роли современного искусства. Они также подчеркнули, что внедряемые преобразования в Туркменистане в данной сфере открывают для них новые перспективы для развития. В связи с этим, они особо отметили, что их настоящим долгом является быть достойными этих инициатив Бердымухамедова.