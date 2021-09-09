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Граждане Молдовы теперь смогут получать пенсии и пособия в Греции

  • 09.09.2021, 22:10,
  • В Мире + Европа
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Граждане Молдовы теперь смогут получать пенсии и пособия в ГрецииГлава министерства труда и социальной защиты Молдовы Марчел Спатарь 8 сентября вместе с министром труда и соцзащиты Греции Никосом Дендиасом подписали договор, который позволит молдавским гражданам, работающим в Греции, получать там пенсии и социальные пособия. Об этом сообщает пресс-служба министерства труда и соцзащиты Молдовы.

Согласно соглашению, каждое государство будет рассчитывать и выплачивать пенсию по страховому стажу на своей территории. Кроме того, в соответствии с этим соглашением граждане Молдовы в Греции смогут получать пенсии и пособия по инвалидности, вызванной общим заболеванием, в результате несчастного случая на работе или профессионального заболевания, а также потерей кормильца.

В министерстве отметили, что заключение договора позволит обеспечить социальную защиту граждан и укрепить сотрудничество между странами и благотворно скажется на финансовом положении тех, кто получает пенсии или пособия после работы в Греции.

Отметим, что Молдова заключила специальные договоры о социальных гарантиях уже с 15 странами.


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