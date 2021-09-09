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Бердымухамедов направил письма лидерам ряда стран по случаю официальных праздников

  • 09.09.2021, 20:09,
  • В Мире + Европа
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Бердымухамедов направил письма лидерам ряда стран по случаю официальных праздниковЛидер Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил поздравительную телеграмму президенту Таджикистана Эмомали Рахмону в связи с празднованием 30-летия Независимости. В письме говорится, что особая роль принадлежит главе Таджикистана по совершенствованию социальной, политической и экономической сфер, укреплению авторитета государства на мировой арене и государственности, а также процветания народа Таджикистана за годы независимости. Об этом сообщило госинформагентство «Туркменистан сегодня».

Гурбангулы Бердымухамедов в своём письме лично от себя и от имени туркменской нации поздравил коллегу из Таджикистана и дружественный народ и выразил пожелания крепкого здоровья, успехов и динамичного процветания.Бердымухамедов направил письма лидерам ряда стран по случаю официальных праздников

Наряду с этим, президент Туркменистана от имени народа и от себя лично передал поздравительное письмо председателю Государственного совета КНДР Ким Чен Ыну в связи с празднованием Дня основания страны.

В своём послании туркменский глава пожелал генеральному секретарю ЦК Трудовой партии Кореи и нации крепкого здоровья, счастья, мира, благополучия и дальнейшего совершенствования.


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