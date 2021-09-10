Клубный Чемпионат мира по пляжному футболу состоится Москве в конце октября

С 27 по 30 октября в Москве состоится очередное масштабное событие по пляжному футболу клубный Чемпионат мира – Мундиалито.

Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»

Коронавирус отнял у нас в прошлом году многое, но постепенно судьба отдаёт нам свои долги. Совсем недавно в Москве состоялся триумфальный для нас Чемпионат мира, а теперь нас ждёт другое не менее интересное событие – клубный Чемпионат мира.

Мундиалито соберёт сильнейшие клубы со всего мира под сводами МСК «ЦСКА Арена» в Парке Легенд с 27 по 30 октября. Состав участников будет известен чуть позже. Но от России одним из клубов станет действующий чемпион страны питерский «Кристалл».

Итак, снова все на пляжку!

Текст: Антон Буялов.

Фото: Олег Бухарев.