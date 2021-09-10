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Клубный Чемпионат мира по пляжному футболу состоится Москве в конце октября

  • 10.09.2021, 12:01,
  • Спорт
  • 0
    •
  • : ~ 1 минута на чтение:  

С 27 по 30 октября в Москве состоится очередное масштабное событие по пляжному футболу клубный Чемпионат мира – Мундиалито.



Пляжный футбол. ПФК Кристалл
Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»




Коронавирус отнял у нас в прошлом году многое, но постепенно судьба отдаёт нам свои долги. Совсем недавно в Москве состоялся триумфальный для нас Чемпионат мира, а теперь нас ждёт другое не менее интересное событие – клубный Чемпионат мира.





Мундиалито соберёт сильнейшие клубы со всего мира под сводами МСК «ЦСКА Арена» в Парке Легенд с 27 по 30 октября. Состав участников будет известен чуть позже. Но от России  одним из клубов станет действующий чемпион страны питерский «Кристалл».





Итак, снова все на пляжку!





Текст: Антон Буялов.


Фото: Олег Бухарев.


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