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«Звезда» остановила полёт «Омских Крыльев»

  • 09.09.2021, 23:36,
  • Спорт
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Столичная «Звезда» в домашнем матче регулярного чемпионата Высшей Хоккейной Лиги – Кубок Шёлкового пути победила дебютанта турнира «Омские Крылья» — 2:0.



ХК Звезда
Фото: ПХК ЦСКА




Появление в Высшей Хоккейной Лиге команды из Омска читалось. Кстати, название клуба выбирали сами болельщики. Сошлись на «Омских Крыльях». Всё со смыслом. Всё по делу.





И начала сезон команда Константина Курашёва с двух поражений на выезде от «Югры» (1:2) и «Рубина» (2:4). На первый взгляд вроде бы ничего страшного, но первую победу одержать очень хочется. Первую в истории клуба в официальном матче. Для этого и подписывался односторонний контракт с опытным Александром Угольниковым, на счету которого 241 матч в КХЛ и 23+29. Он и стал капитаном новичков. Между тем, посмотреть на дебютантов, и, конечно, на «армейцев» тоже, пришло немало хоккейных специалистов. Да и зрителей вновь было достаточно. А гостевой фан-сектор не умолкал ни на минуту.





«Звезда» же после победы над «Металлургом» жаждала обыграть и ещё одну команду из Сибири.





В первом периоде зрители заброшенных шайб не увидели. Хотя предпосылки для этого, конечно же, имелись.





Зато после паузы голы в нашем матче всё-таки появились. И обе шайбы влетели в ворота Вячеслава Новицкого. Почти в самой середине матча новичок «Звезды» Иван Косоренков реализовал большинство. Луговяк и Полтапов вывели его на хорошую позицию и Иван сыграл очень технично. 1:0. И под занавес этой же двадцатиминутки Полтапов сделал удобный пас из-за ворот на Лапина и Сергей точно бросил по цели.





В третьем отрезке «звёздные» упустили по меньшей мере с полдесятка голевых моментов. Новицкий отражал шайбу всеми частями тела, а вот у его партнёров шансов на спасение почти не было. И Евгений Киселёв записал на свой счёт первый в сезоне «сухарь».





ХК Звезда - Омские Крылья
Фото: ПХК ЦСКА




2:0 – «Звезда» продолжает держать высокий старт, а «Омские Крылья» постараются одержать свою первую победу в 16 сентября у себя дома, где они проведут свой следующий матч «регулярки» против альметьевского «Нефтяника». «Звезда» же свой следующий поединок сыграет 11 сентября против ангарского «Ермака».





Хоккей. Высшая Хоккейная Лига – Кубок Шёлкового пути.





«Звезда» Москва – «Омские Крылья» Омск – 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)





Голы:





29:10. Косоренков (Луговяк, Полтапов), 1:0 (бол), 38:58. Лапин (Полтапов), 2:0.





Броски: 65 – 61





Броски в створ: 29 – 24





Вбрасывания: 29 – 31





Штраф: 14 – 8





Вратари: Киселёв – Новицкий.





9 сентября 2021 года. Москва. МСК ЦСКА (Малая арена). 205 зрителей.





Текст: Антон Буялов.





Фото: ПХК ЦСКА.





09.09.2021 г.


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