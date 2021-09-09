«Звезда» остановила полёт «Омских Крыльев»

Столичная «Звезда» в домашнем матче регулярного чемпионата Высшей Хоккейной Лиги – Кубок Шёлкового пути победила дебютанта турнира «Омские Крылья» — 2:0.

Фото: ПХК ЦСКА

Появление в Высшей Хоккейной Лиге команды из Омска читалось. Кстати, название клуба выбирали сами болельщики. Сошлись на «Омских Крыльях». Всё со смыслом. Всё по делу.

И начала сезон команда Константина Курашёва с двух поражений на выезде от «Югры» (1:2) и «Рубина» (2:4). На первый взгляд вроде бы ничего страшного, но первую победу одержать очень хочется. Первую в истории клуба в официальном матче. Для этого и подписывался односторонний контракт с опытным Александром Угольниковым, на счету которого 241 матч в КХЛ и 23+29. Он и стал капитаном новичков. Между тем, посмотреть на дебютантов, и, конечно, на «армейцев» тоже, пришло немало хоккейных специалистов. Да и зрителей вновь было достаточно. А гостевой фан-сектор не умолкал ни на минуту.

«Звезда» же после победы над «Металлургом» жаждала обыграть и ещё одну команду из Сибири.

В первом периоде зрители заброшенных шайб не увидели. Хотя предпосылки для этого, конечно же, имелись.

Зато после паузы голы в нашем матче всё-таки появились. И обе шайбы влетели в ворота Вячеслава Новицкого. Почти в самой середине матча новичок «Звезды» Иван Косоренков реализовал большинство. Луговяк и Полтапов вывели его на хорошую позицию и Иван сыграл очень технично. 1:0. И под занавес этой же двадцатиминутки Полтапов сделал удобный пас из-за ворот на Лапина и Сергей точно бросил по цели.

В третьем отрезке «звёздные» упустили по меньшей мере с полдесятка голевых моментов. Новицкий отражал шайбу всеми частями тела, а вот у его партнёров шансов на спасение почти не было. И Евгений Киселёв записал на свой счёт первый в сезоне «сухарь».

Фото: ПХК ЦСКА

2:0 – «Звезда» продолжает держать высокий старт, а «Омские Крылья» постараются одержать свою первую победу в 16 сентября у себя дома, где они проведут свой следующий матч «регулярки» против альметьевского «Нефтяника». «Звезда» же свой следующий поединок сыграет 11 сентября против ангарского «Ермака».

Хоккей. Высшая Хоккейная Лига – Кубок Шёлкового пути.

«Звезда» Москва – «Омские Крылья» Омск – 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)

Голы:

29:10. Косоренков (Луговяк, Полтапов), 1:0 (бол), 38:58. Лапин (Полтапов), 2:0.

Броски: 65 – 61

Броски в створ: 29 – 24

Вбрасывания: 29 – 31

Штраф: 14 – 8

Вратари: Киселёв – Новицкий.

9 сентября 2021 года. Москва. МСК ЦСКА (Малая арена). 205 зрителей.

Текст: Антон Буялов.

Фото: ПХК ЦСКА.

09.09.2021 г.