﻿ ЦСКА – «Спартак»: серьёзный разогрев на молодёжном уровне » Новости Армении, Грузии, Азербайджана, Ирана, России и Арцаха | Сервер Новостей


 
  • 22:10 – Граждане Молдовы теперь смогут получать пенсии и пособия в Греции 
  • 09:39 – В центре обсуждения премьер-министров Армении и Грузии была повестка открытия эпохи мирного развития региона 
  • 13:13 – Премьер-министры Армении и Грузии обсудили вопросы углубления двусторонних и международных отношений 
  • 09:39 – В центре обсуждения премьер-министров Армении и Грузии была повестка открытия эпохи мирного развития региона 
  • 10:30 – Горячие Красотки Miss Universe | Бикини 
  • 15:00 – Умер посол Украины в Таиланде Андрей Бешта 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

ЦСКА – «Спартак»: серьёзный разогрев на молодёжном уровне

  • 10.09.2021, 10:16,
  • Спорт
  • 0
    •
  • : ~ 1 минута на чтение:  

В матче 8-го тура Группы А М-Лиги на «ВЭБ Арене» 10 сентября состоится столичное дерби ЦСКА-М – «Спартак»-М.



М-Лига набирает обороты. К 8-му туру молодёжная команда ЦСКА уже успела оторваться от своих конкурентов по группе на пять очков. Ближайший из которых «Спартак».



Поэтому встреча между непримиримыми на всех уровнях и во всех видах спорта соперниками будет очень интересной. К тому же состоится она второй раз подряд на «ВЭБ Арене». И пусть вход на неё будет по кьюар-кодам, на трибунах будет жарко. Как и на поле.





Прогноз – 2:1.





Футбол. М-Лига. 8 тур. Группа А.





ЦСКА-мол – «Спартак»-мол





10 сентября  2021 года. Москва. «ВЭБ Арена». 19.00.


Текст Антон Буялов.


Фото: Татьяна Жаркова.


  •   Просмотров Сегодня: 15

  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.


    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » «Динамо» — «Авангард»: суперафиша на старте сезона!
    » МГК ЦСКА – «Динамо-Сунгуль»: сенсации не будет – Давид не устоит против Голиафа
    » ЦСКА – «Спартак»: хоккей на все времена
    » ЦСКА – «Зенит»: конечная станция к финалу Москва?
    » «Спартак» — «Уфа»: матч без интриги?
    » «Локомотив» — «Спартак»: очень важное дерби
    » «Спартак» — «Урал»: матч с очевидным исходом?
    » ЦСКА – «Спартак»: самая предсказуемая пара?
    » МХК «Спартак» — МХК «Динамо»: предплейоффное дерби
    » «Спартак» — «Сочи»: шанс для красно-белых
    » «Спартак» и «Динамо» Рига проводят 2020 год в Парке Легенд
    » Более 4 тыс. полицейских задействуют для охраны порядка во время столичного дерби «Спартак»-ЦСКА
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 |Радио, ТВ, Интернет, Пресса...| FOCUS MEDIA GROUP | ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Клубный Чемпионат мира по пляжному футболу состоится Москве в конце октября

    • 12:01
    • 0
    • 0

    ЦСКА – «Спартак»: серьёзный разогрев на молодёжном уровне

    • 10:16
    • 15
    • 0

    Гороскоп на сегодня 10 сентября

    • 09:30
    • 25
    • 0

    «Звезда» остановила полёт «Омских Крыльев»

    • 23:36
    • 41
    • 0

    Граждане Молдовы теперь смогут получать пенсии и пособия в Греции

    • 22:10
    • 62
    • 0

    Бердымухамедов направил письма лидерам ряда стран по случаю официальных праздников

    • 20:09
    • 42
    • 0

    Шавкат Мирзиёев утвердил новые меры поддержки экспортёров

    • 17:21
    • 41
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 68014
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 67526
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 63045
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 55555
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 50604
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 44953
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 43177
    • 0

    ЦСКА – «Спартак»: серьёзный разогрев на молодёжном уровне

    • 10:16
    • 15
    • 0

    «Звезда» остановила полёт «Омских Крыльев»

    • 23:36
    • 41
    • 0

    Клубный Чемпионат мира по пляжному футболу состоится Москве в конце октября

    • 12:01
    • 0
    • 0

    Гороскоп на сегодня 10 сентября

    • 09:30
    • 25
    • 0

    МИД Туркменистана участвовал во встрече с представителями МИД соседних с Афганистаном стран

    • 10:08
    • 37
    • 0

    Бердымухамедов направил письма лидерам ряда стран по случаю официальных праздников

    • 20:09
    • 42
    • 0

    Граждане Молдовы теперь смогут получать пенсии и пособия в Греции

    • 22:10
    • 62
    • 0
    Наш ТВИТТЕР

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА