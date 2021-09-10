ЦСКА – «Спартак»: серьёзный разогрев на молодёжном уровне

В матче 8-го тура Группы А М-Лиги на «ВЭБ Арене» 10 сентября состоится столичное дерби ЦСКА-М – «Спартак»-М.

М-Лига набирает обороты. К 8-му туру молодёжная команда ЦСКА уже успела оторваться от своих конкурентов по группе на пять очков. Ближайший из которых «Спартак».

Поэтому встреча между непримиримыми на всех уровнях и во всех видах спорта соперниками будет очень интересной. К тому же состоится она второй раз подряд на «ВЭБ Арене». И пусть вход на неё будет по кьюар-кодам, на трибунах будет жарко. Как и на поле.

Прогноз – 2:1.

Футбол. М-Лига. 8 тур. Группа А.

ЦСКА-мол – «Спартак»-мол

10 сентября 2021 года. Москва. «ВЭБ Арена». 19.00.

Текст Антон Буялов.

Фото: Татьяна Жаркова.