Жители Сергиевского не могут справиться с мусором

Жители МО «Сергиевское» Выборгского района на встрече с главой ФЦЗНЦ Максимом Шугалеем рассказали о проблеме вывоза мусора. По словам сергиевцев, отходы из МО вывозят два раза в неделю, за что жители платят 270 рублей в месяц. При этом баки и контейнеры всё равно остаются переполненными – неизвестные постоянно сбрасывают мусор на территории Сергиевского целыми газелями.
Проблемы с чистотой в Сергиевском есть ещё в подъездах и на придомовой территории. В парадных сотрудники УК номинально подчищают только первый этаж, а вокруг дома «невозможно ходить» из-за закладок и собачьих экскрементов, которые не убирают после питомцев недобросовестные хозяева. Жители уточнили, что уже давно жалуются на эти проблемы, но никаких изменений до сих пор нет.
«Ситуацию эту решить очень легко. Я посмотрел – по всему дому навешаны камеры, внутри подъездов они есть. Если у жителей появится доступ к ним, если у них появится возможность посмотреть, кто и где что-то выбросил, кто и где что-то за собой не убрал, бОльшая часть, проблем, я уверен, очень быстро решится», – прокомментировал Максим Шугалей.