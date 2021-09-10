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Жители Сергиевского не могут справиться с мусором

  • 10.09.2021, 13:21,
  • В Мире + Европа
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Жители Сергиевского не могут справиться с мусоромЖители МО «Сергиевское» Выборгского района на встрече с главой ФЦЗНЦ Максимом Шугалеем рассказали о проблеме вывоза мусора. По словам сергиевцев, отходы из МО вывозят два раза в неделю, за что жители платят 270 рублей в месяц. При этом баки и контейнеры всё равно остаются переполненными  – неизвестные постоянно сбрасывают мусор на территории Сергиевского целыми газелями. 

Проблемы с чистотой в Сергиевском есть ещё в подъездах и на придомовой территории. В парадных сотрудники УК номинально подчищают только первый этаж, а вокруг дома «невозможно ходить» из-за закладок и собачьих экскрементов, которые не убирают после питомцев недобросовестные хозяева. Жители уточнили, что уже давно жалуются на эти проблемы, но никаких изменений до сих пор нет. 

«Ситуацию эту решить очень легко. Я посмотрел – по всему дому навешаны камеры, внутри подъездов они есть. Если у жителей появится доступ к ним, если у них появится возможность посмотреть, кто и где что-то выбросил, кто и где что-то за собой не убрал, бОльшая часть, проблем, я уверен,  очень быстро решится», – прокомментировал Максим Шугалей.


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