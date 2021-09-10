Жители Сергиевского не могут справиться с мусором

Жители МО «Сергиевское» Выборгского района на встрече с главой ФЦЗНЦ Максимом Шугалеем рассказали о проблеме вывоза мусора. По словам сергиевцев, отходы из МО вывозят два раза в неделю, за что жители платят 270 рублей в месяц. При этом баки и контейнеры всё равно остаются переполненными – неизвестные постоянно сбрасывают мусор на территории Сергиевского целыми газелями.

Проблемы с чистотой в Сергиевском есть ещё в подъездах и на придомовой территории. В парадных сотрудники УК номинально подчищают только первый этаж, а вокруг дома «невозможно ходить» из-за закладок и собачьих экскрементов, которые не убирают после питомцев недобросовестные хозяева. Жители уточнили, что уже давно жалуются на эти проблемы, но никаких изменений до сих пор нет.