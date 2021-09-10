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Туркменский институт телекоммуникаций и информатики вошёл в рейтинг лучших ВУЗов мира

  • 10.09.2021, 11:23,
  • В Мире + Европа
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Туркменский институт телекоммуникаций и информатики вошёл в рейтинг лучших ВУЗов мираБританское издание «Times Higher Education» (THE) опубликовало обновлённый рейтинг THE World University Rankings — 2022 высших учебных заведений мира, в число которых впервые попал туркменский институт телекоммуникаций и информатики, находящийся в городе Ашхабаде. Об этом сообщили в госинформагентстве «Туркменистан: золотой век»

Ашхабадский институт был сформирован недавно, три года назад путём реструктуризации института Транспорта и связи, и получил такое признание путём продвижения специального плана совершенствования учебного процесса на основе перехода на цифровые технологии, с использованием передового опыта. Несколько лет назад правительством были озвучено задачи том, что до 2024 года высшие учебные институты Туркменистана должны совершенствоваться и войти списки лучших учебных заведений мира. И теперь первым можно назвать молодой институт телекоммуникаций и информатики.

Для достижения успеха институт такой цели прочно и планомерно налаживал научно–технического связи с ведущими иностранными высшими учебными заведениями и именитыми научно–образовательными центрами, приобщая набранный опыт в образовательный процесс.

В опубликованном списке рейтинга внесены такие гранды как Принстонский, Стэнфордский, Оксфордский, Гарвардский, Йельский и Чикагский университеты.


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