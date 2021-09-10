﻿ Депутат Милли Меджлиса Азербайджана Расим Мусабеков угрожает России

Конечно же, совместные азербайджано-турецкие учения войск
спецназначения, в том числе, содержат политический месседж,
адресованный, как и России, так и Армении.
А месседж для России, по его мнению, заключается в том, что
своевольничать на территории азербайджанского Карабаха российским
вооруженным силам никто не позволит.
«Так они собираются, и в качестве пограничников разместиться на
границе Азербайджана и Армении, так и какую-то свою «полубазу» в
Зангезуре поставить. Еще раз подчеркну – своевольничать им здесь никто
не даст. И они должны учесть, что здесь Азербайджан будет не один, и при
необходимости —плечом к плечу со своим турецким союзником. Я думаю,
это, важный месседж», — добавил политолог Расим Мусабеков.
При этом он также считает, что с точки зрения потенциала вооруженных
сил на Кавказе, Турция не менее сильна, а может, и сильнее российских ВС
на Кавказе, Северном Кавказе, и всем Южном военном округе. Все, что
может привлечь Россия в этом регионе, включая венные базы, войска и
вооружения, уступает военной мощи Турции. А в совокупной военной мощи
Азербайджана и Турции – «Россия даже рядом стоять не может», отмечает
азербайджанский политолог.
Безнаказаность Арзербайджана и Турции полностью снесло крышу у жителей Бакинской Республики, или точнее папуасы берега попутали. Это лечится своевременными дубинками по шее обезумевших в лице пары десятков ИСКАНДЕРОВ, а холодный душ папуасы примут после скорого возвращения окупированных армянских городов и районов, в том числе Шуши, Гадрута, Шаумяновского Района Арцаха и Гандзака настоящим хозяевам этих земель, а именно в состав Республики Арцах. Армяне никогда не дадут мирно спать папуасам из Бакинской Республики, пока обудет окупирован хоть один сантиметр армянской земли.
Ждите Искандеры в своих квартирах и домах папуасы!
ПО МАТЕРИАЛАМ СМИ