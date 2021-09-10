﻿ Депутат Милли Меджлиса Азербайджана Расим Мусабеков угрожает России


 
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Депутат Милли Меджлиса Азербайджана Расим Мусабеков угрожает России

 Депутат Милли Меджлиса Азербайджана Расим Мусабеков угрожает России
Конечно же, совместные азербайджано-турецкие учения войск спецназначения, в том числе, содержат политический месседж, адресованный, как и России, так и Армении.
 
А месседж для России, по его мнению, заключается в том, что своевольничать на территории азербайджанского Карабаха российским вооруженным силам никто не позволит.

«Так они собираются, и в качестве пограничников разместиться на границе Азербайджана и Армении, так и какую-то свою «полубазу» в Зангезуре поставить. Еще раз подчеркну – своевольничать им здесь никто не даст. И они должны учесть, что здесь Азербайджан будет не один, и при необходимости —плечом к плечу со своим турецким союзником. Я думаю, это, важный месседж», — добавил политолог Расим Мусабеков.
 
 Больной на голову депутат Азербайджана
 

При этом он также считает, что с точки зрения потенциала вооруженных сил на Кавказе, Турция не менее сильна, а может, и сильнее российских ВС на Кавказе, Северном Кавказе, и всем Южном военном округе. Все, что может привлечь Россия в этом регионе, включая венные базы, войска и вооружения, уступает военной мощи Турции. А в совокупной военной мощи Азербайджана и Турции – «Россия даже рядом стоять не может», отмечает азербайджанский политолог.
 
Безнаказаность Арзербайджана и Турции полностью снесло крышу у жителей Бакинской Республики, или точнее папуасы берега попутали. Это лечится своевременными дубинками по шее обезумевших в лице пары десятков ИСКАНДЕРОВ, а холодный душ папуасы примут после скорого возвращения окупированных армянских городов и районов, в том числе Шуши, Гадрута, Шаумяновского Района Арцаха и Гандзака настоящим хозяевам этих земель, а именно в состав Республики Арцах. Армяне никогда не дадут мирно спать папуасам из Бакинской Республики, пока обудет окупирован хоть один сантиметр армянской земли.
Ждите Искандеры в своих квартирах и домах папуасы!
 
ПО МАТЕРИАЛАМ СМИ

  Источник:FMG NEWS
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