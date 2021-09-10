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Россия и Белоруссия согласовали 28 программ по Союзному государству

  • 10.09.2021, 19:46,
  • В Мире + Европа Беларусь Россия
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Россия и Белоруссия согласовали 28 программ по Союзному государствуВ России 9 сентября состоялась пресс-конференция по итогам российско-белорусских переговоров. Подчёркнуто в этом году товарообмен в январе-июне составил 17,8 млрд долларов, рост составил 34,9%, почти 35%, передаёт пресс-служба лидера.

Отмечено, что правительствами стран в течение нескольких лет велась энергическая работа над пакетом соглашений по дальнейшему развитию интеграционных процессов между РФ и Белоруссией.

— Речь идёт о двадцати восьми так называемых союзных программах, которые нацелены на унификацию законодательства России и Белоруссии в различных областях экономики, — заявил Путин.

Глава государства подметил, что на сегодня согласованы все 28 проектов. Ряд программ нацелен на гармонизацию налогового и таможенного законодательства двух стран. Также, предусматривается подписание соглашения об общих принципах взимания косвенных налогов в пределах Союзного государства.

Определены общие ориентиры создания в перспективе единой денежно-кредитной политики, реализации валютного регулирования, интеграции национальных платёжных систем и разработки платёжного пространства в рамках Союзного государства.

Достигнуты соглашения по чувствительным для Белоруссии темам, связанным с ценообразованием на энергоносители России. По итогам беседы удалось определить подходы по газовой тематике. Цена для Белоруссии на российский природный газ на 2022 год сохранится на уровне 2021 года.


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