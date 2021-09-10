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Россия подарила Таджикистану 10 автомобилей скорой медицинской помощи

  • 10.09.2021, 21:45,
  • В Мире + Европа Россия
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Россия подарила Таджикистану 10 автомобилей скорой медицинской помощиОфициальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова 9 сентября выступила на брифинге, в ходе которого проинформировала о том, что российская сторона передала в дар Таджикистану 10 автомобилей скорой помощи для укрепления системы здравоохранения республики. Об этом сообщает пресс-служба МИД России.

В мероприятии приняли участие посол России в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов, заместитель премьер-министра Таджикистана Матлубахон Сатториён и другие официальные лица.

Таджикский вице-премьер выразила благодарность российской стороне за предоставленную помощь, назвав ее актуальной в период распространения коронавирусной инфекции.

Она отметила, что Таджикистан высоко ценит дружбу с Россией, и видит в её лице надежного партнера.

Российской стороной было указано, что передача в дар автомобилей, на борту которых имеется современное медицинское оборудование, включая портативные аппараты искусственной вентиляции легких, дефибриллятор-мониторы и многое другое, — это доказательство того, что Россия ценит эти стратегически важные отношения.


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