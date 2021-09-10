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В МИД России дали оценку реализации трёхстороннего соглашения по Карабаху

В МИД России дали оценку реализации трёхстороннего соглашения по КарабахуОфициальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова 9 сентября на брифинге прокомментировала текущую ситуацию, связанную с реализацией пунктов трёхстороннего соглашения лидеров Азербайджана, Армении и России по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба МИД России.

Так, по словам Захаровой, существенных нарушений в зоне ответственности российских миротворцев в Карабахе не фиксируется.

— Мы делимся оценками ситуации на азербайджано-армянской границе, где в последнее время имели место вооруженные инциденты. Информируем о работе по разблокировке экономических, транспортных связей в регионе, осуществляемой по линии трехсторонней рабочей группы под совместным председательством вице-премьеров России, Азербайджана и Армении, — сказала Захарова.

Официальный представитель российского МИД подчеркнула, что на данный момент приоритет — неукоснительное выполнение всех положений трехсторонних договоренностей на высшем уровне от 9 ноября 2020 и 11 января 2021.


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