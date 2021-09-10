Глава МИД назвал 3 задачи комиссии партнёрства Украины и США

Глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба 9 сентября в рамках виртуальной пресс-конференции рассказал о трёх задачах, которые должна выполнить украинская часть Комиссии стратегического партнёрства Украины и США. Об этом сообщила пресс-служба министерства иностранных дел.

По словам чиновника, 8 сентября в МИД уже состоялось заседание украинской части соответствующей комиссии. Он подчеркнул, что в рамках собрания внимание было уделено трём основным направлениям.

Сюда входят подготовка реформ комиссии, внесение на рассмотрение Соединённых Штатов проекта новой хартии стратегического сотрудничества от Киева, а также подготовка к обсуждению на предстоящем заседании плана трансформации Украины. Кулеба добавил, что действующая хартия партнёрства была принята ещё в 2008 году и она устарела.

Напомним, что в рамках визита в США президент Владимир Зеленский встретился с западным лидером Джо Байденом. В ходе поездки украинский лидер презентовал американской стороне ряд инвестиционных проектов, направленных на масштабное преобразование Украины.