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Глава МИД назвал 3 задачи комиссии партнёрства Украины и США

  • 10.09.2021, 19:47,
  • В Мире + Европа Украина
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Глава МИД назвал 3 задачи комиссии партнёрства Украины и СШАГлава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба 9 сентября в рамках виртуальной пресс-конференции рассказал о трёх задачах, которые должна выполнить украинская часть Комиссии стратегического партнёрства Украины и США. Об этом сообщила пресс-служба министерства иностранных дел.

По словам чиновника, 8 сентября в МИД уже состоялось заседание украинской части соответствующей комиссии. Он подчеркнул, что в рамках собрания внимание было уделено трём основным направлениям.

Сюда входят подготовка реформ комиссии, внесение на рассмотрение Соединённых Штатов проекта новой хартии стратегического сотрудничества от Киева, а также подготовка к обсуждению на предстоящем заседании плана трансформации Украины. Кулеба добавил, что действующая хартия партнёрства была принята ещё в 2008 году и она устарела.

Напомним, что в рамках визита в США президент Владимир Зеленский встретился с западным лидером Джо Байденом. В ходе поездки украинский лидер презентовал американской стороне ряд инвестиционных проектов, направленных на масштабное преобразование Украины.


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