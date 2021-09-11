Президент Туркменистана отметил важность поиска новых рынков и способов сбыта отечественных товаров

Лидер Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 10 сентября в рамках видеоконференции провёл совещание правительства, в ходе которого были подведены итоги работы отраслей народнохозяйственного комплекса за восемь месяцев текущего года, а также рассмотрены актуальные вопросы социально-экономического развития страны. Об этом сообщает национальное информационное агентство «Туркменистан сегодня».

Глава государства в процессе заседания поручил продолжить работы по поддержке малого и среднего бизнеса, содействовать развитию частного сектора национальной экономики, созданию современной предпринимательской сферы.

Он подчеркнул важность поиска новых рынков и способов сбыта отечественных товаров, а также оказания методической поддержи в наращивании объёмов импортозамещающей и экспортируемой продукции.

При этом, было отмечено, что рост работ, осуществлённых торгово-промышленной палатой за отчётный период, составил 105,7 процента.

С начала текущего года план по производству продукции по гособъединению «Türkmenhaly» выполнен на 110,1 процента при темпе роста в 155,2 процента.