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Глава правительства Киргизии пригласил бизнесменов Турции инвестировать в страну

  • 11.09.2021, 14:08,
  • В Мире + Европа
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Глава правительства Киргизии пригласил бизнесменов Турции инвестировать в странуПремьер-министр Киргизии Улукбек Марипов 10 сентября вместе с вице-президентом Турецкой Республики Фуатом Октаем принял участие в кыргызско-турецком бизнес-форуме в Бишкеке, который прошёл в рамках Х заседания Межправительственной кыргызско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Об этом сообщает пресс-служба правительства Киргизии.

Отметим, что в мероприятии принял участие около 250 кыргызских предпринимателей и более 90 представителей турецких компаний. Стороны в ходе встречи обсудили возможности сотрудничества в сфере энергетики, сельского хозяйства, инвестиций в горнодобывающей промышленности, проектов, основанных на государственно-частном партнерстве.

В рамках форума, глава правительства пригласил турецких инвесторов в Киргизию, отметив важность укрепления двусторонних отношений между странами.

Марипов отметил, что Кыргызская Республика имеет хороший инвестиционный потенциал в различных сферах и готова создать все условия и дать соответствующие гарантии для работы иностранных инвесторов.


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