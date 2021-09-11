Глава правительства Киргизии пригласил бизнесменов Турции инвестировать в страну

Премьер-министр Киргизии Улукбек Марипов 10 сентября вместе с вице-президентом Турецкой Республики Фуатом Октаем принял участие в кыргызско-турецком бизнес-форуме в Бишкеке, который прошёл в рамках Х заседания Межправительственной кыргызско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Об этом сообщает пресс-служба правительства Киргизии.

Отметим, что в мероприятии принял участие около 250 кыргызских предпринимателей и более 90 представителей турецких компаний. Стороны в ходе встречи обсудили возможности сотрудничества в сфере энергетики, сельского хозяйства, инвестиций в горнодобывающей промышленности, проектов, основанных на государственно-частном партнерстве.

В рамках форума, глава правительства пригласил турецких инвесторов в Киргизию, отметив важность укрепления двусторонних отношений между странами.

Марипов отметил, что Кыргызская Республика имеет хороший инвестиционный потенциал в различных сферах и готова создать все условия и дать соответствующие гарантии для работы иностранных инвесторов.